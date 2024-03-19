BluTV'nin sevilen dizisi 'Prens'in ikinci sezon afişi yayınlandı

'Prens' dizisinin ikinci sezonundan afiş paylaşıldı. Yeni sezon 9 Nisan'da BluTv'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:46
BluTV'nin sevilen dizisi 'Prens'in ikinci sezon afişi yayınlandı
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Yerli online video platformu BluTV, 'Prens' dizisinin ikinci sezonunu 9 Nisan itibariyle izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezon afişi de yayınlandı. 

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan’ın yer aldığı ekibe bu sezon Çağlar Ertuğrul, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli, Zeynep Tuğçe Bayat, Kürşat Demir, Okday Korunan, Demet Gül, Sarp Aydınoğlu, Cemil Büyükdöğerli, Yağmur Sevgi Koysal, Miray Akay, Devrim Kabacoğlu, Mert Doğan, Şevket Süha Tezel, Soner Türker, Kemal Tarkan İnallı, Gizem Ayaz, Faruk Barman, Cansu Diktaş Altınok, Erarslan Sağlam, Levent Özdilek dahil oldu.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında, Türkiye’nin ilk yerleşik ‘Virtual Production’ stüdyosunda sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekilen tarihi komedi dizisinin yönetmen koltuğunda Gökdeniz Uslu oturuyor.


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