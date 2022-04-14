Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk yaşamını yitirdi
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk yaşamını yitirdi.
Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren, özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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