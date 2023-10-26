Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi girişinde mahalleden aldığı yolcuları ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan Necati Kahraman (67) yönetimindeki minibüse, karşı yönden gelen Mehmet Furkan Doğan'ın (30) kullandığı cip çarptı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Cansu Bodur (25) Sena Civanlar (20) Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59) Orhan Kesen (57) Elif U. (16) Ozan Kuru (23) Mihriye Kesen (58) ve Ebrar İ. (14) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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