Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:47
Abone Ol google-news

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi girişinde mahalleden aldığı yolcuları ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan Necati Kahraman (67) yönetimindeki minibüse, karşı yönden gelen Mehmet Furkan Doğan'ın (30) kullandığı cip çarptı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Cansu Bodur (25) Sena Civanlar (20) Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59) Orhan Kesen (57) Elif U. (16) Ozan Kuru (23) Mihriye Kesen (58) ve Ebrar İ. (14) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa Minibüs kaza

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti: 'Vinicius Ballon d'Or kazanacak'

Carlo Ancelotti: 'Vinicius Ballon d'Or kazanacak'
Galatasaray deplasmanda rahat kazandı

Galatasaray deplasmanda rahat kazandı
10 milyon dolar kazandırması beklenen 'Noel çelengi' mesaisi başladı

10 milyon dolar kazandırması beklenen 'Noel çelengi' mesaisi başladı

En Çok Okunan Haberler