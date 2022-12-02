Bursa'da doğalgaz paniği! 6 katlı bina tahliye edildi
Bursa'da, yoğun doğalgaz kokusu nedeniyle 6 katlı binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kokunun geldiği 4'üncü kattaki daireye, merdivenli araçla ulaşıp camı kırarak içeri girdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde 6 katlı binada oturanların doğalgaz kokusu ihbarıyla, bölgeye Bursagaz, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, doğalgaz ve elektriği kesip, binada yaşayanları tahliye etti. Ekipler, kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiğini belirledi. Merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, kimsenin olmadığını tespit etti.
Binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğalgaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
"KORKTUK, PATLAMA OLABİLİRDİ"
Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğalgaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğal gaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi" dedi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- 'Aday konuşmayın'
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Tüm yurdu esir alacak...
- Atalay 'kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi