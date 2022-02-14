Bursa'da eski eşini öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı
Bursa'da eski eşi Yasemin Ağır'ı silahla vurarak katleden ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı.
Bursa'da silahla vurarak okul müdiresi olan eski eşi Yasemin Ağır'ı öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı. Olay yerinde gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Bilal Ağır (52), adliyeye sevk edildi.
Bilal Ağır, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.
Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden Yahya A'nın (48) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Şeyma Ü'nün (17) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.
Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.
Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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