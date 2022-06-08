Bursa'da, fabrikadaki patlamada ölü sayısı 3'e çıktı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:12

Olay, 31 Mayıs'ta İnegöl ilçesinde meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, meydana gelen patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İşçiler Aydın Toprak (51) ile Ömer Coşgun (22) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26), Musa Coşgun (29), Emirhan Türköz (20) ve Tolga Bozkurt (27), İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bünyamin Hiçyılmaz, dün tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Hiçyılmaz'ın cenazesi, kara yoluyla İstanbul'a, ardından da memleketi Batman'a gönderildi. Beşiri ilçesi Doğankavak köyünde defnedilen Bünyamin Hiçyılmaz'ın eşinin 6 aylık hamile olduğu belirtildi. (DHA)