Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!
ETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile yakalama kararı olanlara yönelik operasyonda, 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yaptıkları eşzamanlı baskınlarda, firari hükümlü ve şüphelilerden 6'sını yakaladı.
Hücre evinde gözaltına alınan bir şüphelinin, Konya Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Aranan diğer kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü kaydedildi.
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