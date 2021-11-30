Bursa'da fuhuş çetesine operasyon
Bursa'daki fuhuş operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve İstanbul'daki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda doküman, 2 bin 500 dolar ve 38 bin lira ele geçirildi.
KATALOG OLUŞTURMUŞLAR
Çete üyelerinin, fuhşa teşvik ettikleri kadınların fotoğraflarından katalog oluşturduğu, bu katalogları mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterileriyle paylaştıkları öğrenildi. Zanlıların lüks otellerde fuhuş için kullandıkları belirlendi.
Polis, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 20 kadının da ifadelerini aldı.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu