Bursa’da makilik yangını: Ekipler alevlerin içinde kaldı!
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgede çekim yapan gazeteciler alevlerin içinde kaldı.
Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgede çekim yapan gazeteciler alevlerin içinde kaldı.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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