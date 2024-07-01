Bursa’da kaybolan 69 yaşındaki şahıs her yerde aranıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 69 yaşındaki şahıs her yerde aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:43
Bursa’da kaybolan 69 yaşındaki şahıs her yerde aranıyor
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Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’nde 6 Haziran’da çıktığı evine bir daha dönmeyen 69 yaşındaki Osman Beyri, ekiplerce her yerde aranıyor.

25 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın ailesi, Osman Beyri’nin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya 05455748682 nolu telefon numarasını aramasını istedi.


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