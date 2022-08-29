Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:26

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan bir kişi, seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



