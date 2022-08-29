Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

Bursa’da düğün konvoyunda gelin arabasının camından tabancayla bir kişi, yaklaşık 15 el ateş etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:26
Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düğün konvoyundaki gelin arabasında bulunan bir kişi, seyir halindeki gelin arabasının camından çıkardığı tabanca ile yaklaşık 15 el ateş açtı. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

 

Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlatırken, araç plakasından ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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