İşten çıkarılan güvenlik görevlisi, eski müdürünü tabancayla vurdu: Durumu ağır
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz (44), 2 ay önce işten çıkarılan eski personeli Mesut Bilen (40) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka bir otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bilen, yanında getirdiği tabancayla 2 el ateş ederek, Uymaz'ı başından ve kolundan yaraladı. Otelin güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat Uymaz, ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uymaz, buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Uymaz'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Mesut Bilen'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
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