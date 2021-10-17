Bursa'da Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımında içeride yurttaşlar varken kepçe darbesi vurulmuş

17 Ekim 2021 Pazar, 17:00

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da destek verdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nde yıkım çalışmaları devam ediyor.

Geçen yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han’ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yıkım süreciyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şimdi artık kamulaştırdığımız kişilere ait binalarla devam ediyoruz. Ekipler bu hafta 5 katlı ve 7 katlı 2 binayı daha yıktılar. Diğer yıkımlar da kısa sürede gerçekleşecek. Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortaya çıkarmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptığımızı düşünüyorum" derken sosyal medyada paylaşılan video tepkilere neden oldu.

İÇERİDE İNSANLAR VARKEN KEPÇE DARBESİ VURULDU

Bursa'da bulunan Cicim Güzellik Salonu ise Intagram hesabından paylaştığı videoda yıkım sürecinin devam ettiğini bildirdi. Hanlar bölgesinde içeride müşteriler varken mağazaya kepçe darbesi vurulduğunu ifade eden güzellik salonu, "Bizde içinde kalsak başımıza gelen bu olacaktı. Üzüntümüz büyük... Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Kimse bunu hak etmez. Dişiyle tırnağıyla çalışıp sahip olduğu evi ya da iş yerini 15 gün içinde terk edecek olması insanı psikolojik olarak çok yıpratıyor. Pandemi de bir çok dükkan iş yapamadı, daha işler yeni açılmış biraz çalışıp pandemi de yaptığı borçları ödiyecek olan esnaf bugun acele kamulaştırma ile kapı dışarı ediliyor. Neyin acelesi? Harp mi, savaş mı? Hanlar bu pandemide ortaya çıkmasa da biraz beklese hepimiz feraha çıkınca yapılsaydı ne kaybederdik?" ifadelerini kullandı.