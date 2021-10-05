Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı
Bursa'da aracından malzeme indiren bir grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Bir şahıs karşı gruba pompalı tüfekle ateş açınca bir kişi yaralandı. Polis ekipleri tüfekle ateş eden şahsı arıyor.
Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi pompalı tüfekle hasımlarını kovalayarak ateş etti. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS ATEŞ EDEN ŞAHSI ARIYOR
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak başında aracından malzeme indiren iki kişi ile karşı grupta bulunan 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Diğer gruptaki bir kişi araca koşup pompalı tüfeği alarak geri geldi. Diğer grubu tüfekle kovalayan şahsın ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalar şans eseri park halindeki aracın camına denk geldi. O ânlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saçmalardan son ânda kurtulan iki kişi yara almadan kurtulmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş eden şahsı arıyor.
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