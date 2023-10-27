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Kilis'te IŞİD operasyonu... 2 şüpheli gözaltına alındı!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:52
Kilis'te IŞİD operasyonu... 2 şüpheli gözaltına alındı!
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Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürdü.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ!

Bu kapsamda, il merkezinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda IŞİD'e üye oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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