Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon!
Bursa'da bir işyerine yapılan baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir işyerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı.
İşyeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi.
Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!