Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:53

Güncelleme: 18.03.2024 - 15:53

İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir işyerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı.

İşyeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi.

Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken soruşturma sürüyor.