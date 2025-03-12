Bursa'da kan donduran olay: Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşüp, tekerin bacaklarının üstünden geçtiği Murat S. (26) yaralandı.

Bursa'da kan donduran olay: Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:45

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında  Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı makineyle patates ekmeye başladı.

BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bu sırada Murat S., dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti.

Murat S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Tedaviye alınan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #traktör #Bursa

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