Sibirya kurdu 'Çakır' traktör sürdü: Yurttaşlar arkasında kızak keyfi yaptı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:51

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:51

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, traktör sürme yeteneğiyle gündeme gelen Çakır adındaki Sibirya kurdu, bir kez daha görenleri hayrete düşürdü.



Geçtiğimiz günlerde traktör kullanan Çakır, bu kez de kızak keyfi ile dikkatleri üzerine çekti. Traktörün arkasına bağlanan kızakta, yurttaşlar eğlenceli bir vakit geçirdi.

Bölge halkı, Çakır’ın yeteneklerine hayran kalırken, hayvanın bu eğlenceli gösterisi izleyenleri neşelendirdi. Traktörün hızında kayarak ilerleyen kızak, hem köpek hem de köylüler için unutulmaz anlar yaşattı.