Erzurum'da korkutan yangın: 20 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Köşeyolu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı. Şu ana kadar 20 evin zarar gördüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:23
Erzurum'da korkutan yangın: 20 ev kullanılamaz hale geldi
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Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde Zabit Kaya’ya ait evde yangın çıktı.

Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler, birbirine bitişik diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Bayburt’tan da takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplere mahalleli de destek verdi. Şu ana kadar 20 evin zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güvenlik güçleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.


Erzurum Yangın pazaryolu

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