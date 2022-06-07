Bursa'da komşu kavgası: 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları belirlenen komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Lokman Cört (32) hayatını kaybetti, kardeşi Nezir Cört (24) yaralandı.
Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları H.Ö. ve Y.A. karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı.
Polis ekipleri de H.Ö. ile Y.A.'yı gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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