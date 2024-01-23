Bursa'da komşuların kavgasında silahlar patladı... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak yaşayan Ertaş Gezengilciler (52) ile komşusu Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Gezengilciler ile Cedik, çevredekiler tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ertaş Gezengilciler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdinç Cedik'in ise, tedavisinin devam ettiği bildirildi.