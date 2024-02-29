Bursa'da korkutan yangın!
Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürülürken kullanılamaz hale gelen evin çatısında çökme meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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