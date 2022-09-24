Bursa'da korkutan yangın: Patlamalar yaşandı
Bursa'da bir apartmanın 5.katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde Suriyeli ailenin kaldığı 5.kattaki apartman dairesinde 12.30 sıralarında kombiden kaynaklı yangın çıktı. 6 kişilik aile kendilerini hemen dışarıya atarken, alevler en üst kattaki daireyi sardı.
İşlek cadde olması sebebiyle meraklı kalabalık olay yerinde toplanırken, 5 dakika içinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Zaman zaman alevlerle birlikte patlama sesleri de mahalle sakinlerini korkuttu.
Aile fertlerinden birisi dumandan etkilenirken, küçük çocukları yangının kombiden kaynaklandığını söyledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir saatte söndürülen yangından geriye hurda yığınları kaldı.
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