Bursa'da lunaparkta korkutan anlar... Telefon metrelerce yüksekten aşağı düştü!

Bursa’da bir grup arkadaş eğlenmek için lunaparka gitti. Oyuncağa binerken telefonu üzerinde unutan kişinin telefonu metrelerce yüksekten aşağı düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:38
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Bursa’da arkadaş grubu merkez Nilüfer ilçesinde eğlenmek için lunaparka gitti. Lunaparkta “Discovery” adlı oyuncağa binmeye karar veren arkadaş grubundan bir kişi telefonunu yanında unuttu.

Oyuncak hareket ederek yükseldiği sırada telefonun aşağı düşmesi saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Telefon paramparça olurken, yurttaşlar "Allah'tan kimsenin üzerine gelmedi" dedi.


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