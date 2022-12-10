Bursa'da masaj salonlarına 'fuhuş' denetimi: 2 gözaltı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:53

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarında denetim yaptı.

Uygulamada, 100 personelle, 18 masaj salonu denetlendi. İdari yönden eksikleri tespit edilen 10 işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fuhuş yapıldığı iddia edilen 2 işyeri hakkında da adli işlem başlatıldı, işyeri sahipleri A.G. ve M.K. ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.