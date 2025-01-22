Bursa’da ‘Mehdi’nin hizmetçisiyim’ diyen şüpheli gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Derman Gönül A. hakkında soruşturma başlattı. Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan kadın gözaltına alındı.

Bursa’da ‘Mehdi’nin hizmetçisiyim’ diyen şüpheli gözaltında
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:35

Bursa’da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerle dikkat çeken ve dini duyguları istismar ettiği öne sürülen Derman Gönül A., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun"a aykırı hareket etmek ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Derman Gönül A., bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim." ifadelerini kullanmış, bu sözleri kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Şüphelinin, WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamaların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Savcılık ve emniyet yetkilileri, mağdur olduğunu iddia eden kişilerin de ifadelerine başvurdu.

 


Etiketler: #Bursa #mehdi #dolandırıcı

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