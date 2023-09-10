Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 07:22

Güncelleme: 10.09.2023 - 07:23

Arapzade Mahallesi’nde bulunan mobilya imalathanesinde saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. İmalathanenin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ahşabın tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri imalathanenin yanında bulunan samanlığa sıçramadan kontrol altın almak için yoğun çaba sarf etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.