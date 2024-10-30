Menteşe'de ev ve ahır yangını: 'Elektrik kontağı' iddiası
Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev ve ahır yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yayla mevkiinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında evde bulunan vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi.
İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına hızlı müdahalede bulunan ekipler, yoğun çaba göstererek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor.
Etiketler: #112 Acil #Muğla Büyükşehir Belediyesi #muğla
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru