Bursa'da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Servis minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkın tel örgülerine çarparak durabildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Yusuf G. ile aynı araçtaki öğrencilerden İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.
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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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