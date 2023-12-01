Bursa'da operasyon... 49 firari hükümlü yakalandı!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik yapılan operasyonda 49 firari hükümlü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 23:27
Bursa'da operasyon... 49 firari hükümlü yakalandı!
Abone Ol google-news

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında 'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'yaralama' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Kentin farklı noktalarında 98 TİM ile 323 personelin görev aldığı operasyonda, 7 ev aranırken, 3490 kişinin UYAP sorgusu yapıldı.

Aralarında ''FETO/PDY örgütüne üye olma'' suçundan aranan K.H.'nin de olduğu 49 firari hükümlü yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 


Bursa ceza fetö firari hırsızlık Jandarma Operasyon

İlgili Haberler

Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Firarinin evinden 'cephanelik' çıktı!

Firarinin evinden 'cephanelik' çıktı!
FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!

FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!

En Çok Okunan Haberler