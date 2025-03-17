Bursa'da ortalık karıştı! 'Yol verme' tartışması kavgaya döndü: Jandarma müdahale etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga mahallelinin de müdahalesiyle büyüdü.

Bursa'da ortalık karıştı! 'Yol verme' tartışması kavgaya döndü: Jandarma müdahale etti
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:10

Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Etiketler: #Bursa

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