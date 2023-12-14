Bursa'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobil şarampole uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:41
Bursa'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı!
Abone Ol google-news

Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkisinde seyir halindeki sürücü Mehmet Baki A. (40) yönetimindeki TIR, aynı yöne seyreden aniden önüne çıkan sürücü İbrahim T. (71) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi Hasibe T. (71) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa TIR otomobil şarampol kaza

İlgili Haberler

Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı... Çok sayıda kişi yaralandı!

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı... Çok sayıda kişi yaralandı!
İstanbul'da başladı: Elektrikli otomobil kiralama ile çevre dostu ulaşım

İstanbul'da başladı: Elektrikli otomobil kiralama ile çevre dostu ulaşım

En Çok Okunan Haberler