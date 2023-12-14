Bursa'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı!
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobil şarampole uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkisinde seyir halindeki sürücü Mehmet Baki A. (40) yönetimindeki TIR, aynı yöne seyreden aniden önüne çıkan sürücü İbrahim T. (71) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi Hasibe T. (71) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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