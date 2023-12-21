Bursa'da otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Mustafa Özcan'ın (67) kalp krizi geçirdiği de belirlendi.
Bursa'nın kırsal Demireli Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Raif Çavdar'ın (58) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Kazada sürücü Çavdar, Mustafa Özcan, Necdet Taşdemir (65) İbrahim Özcan (53) ve Hasan Durmuş (62) araçta sıkıştı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Özcan'ın, kalp krizi de geçirdiği belirlendi.
5 yaralı ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Özcan, buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!