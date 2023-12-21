Bursa'da otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa'da su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Mustafa Özcan'ın (67) kalp krizi geçirdiği de belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:00
Bursa'da otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Abone Ol google-news

Bursa'nın kırsal Demireli Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Raif Çavdar'ın (58) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Kazada sürücü Çavdar, Mustafa Özcan, Necdet Taşdemir (65) İbrahim Özcan (53) ve Hasan Durmuş (62) araçta sıkıştı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Özcan'ın, kalp krizi de geçirdiği belirlendi.

5 yaralı ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Özcan, buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa otomobil kaza su kanalı

İlgili Haberler

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmıştı... Kurtarılamadı!

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmıştı... Kurtarılamadı!
2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız alarak tarihe geçti: İşte o modeller

2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız alarak tarihe geçti: İşte o modeller

En Çok Okunan Haberler