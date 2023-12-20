Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmıştı... Kurtarılamadı!
Mardin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Vahide Sebutekin, hayatını kaybetti.
Mardin'de Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AC 515 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Sebutekin'e (60) çaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, kurtarılamadı.
Kaçan sürücü ise, polise merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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