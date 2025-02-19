Sobayı benzinle harlamak isterken yangın çıktı: Ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:56

Güncelleme: 19.02.2025 - 08:56

Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi 56'ncı Sokak'ta bulunan bir barakada dün saat 21.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yunus Tapan, beraberinde arkadaşı T.D. ile birlikte dedesine ait olduğu öğrenilen barakaya geldi. Yunus Tapan, iddiaya göre sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bir anda parlayan alevler, sobanın yanında bulunan ve içerisinde benzin olan bidona sıçradı. Bu sırada Tapan’ın panik içerisinde fırlattığı bidon barakanın kapısının önüne savruldu ve alevler kapıyı tutuşturunca Tapan ve T.D., barakada mahsur kaldı. İkili durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE BARAKADAN ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan T.D. ile Yunus Tapan kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan T.D. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yunus Tapan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tapan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

T.D.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.