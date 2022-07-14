Bursa'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akraba oldukları belirtilen 3 kişi, evlerinin önüne gelen araçtan tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı. Yaralılar ifadelerinde kaçan 4 şüpheliyi görmediklerini, ancak aracın husumetli akrabalarına ait olduğunu söyledi.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:17
Bursa'da silahlı saldırı: 3 yaralı
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Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, 14 Temmuz Perşembe saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde duran Liyadin İnanç, Ferhat İnanç ve Ümit İnanç'a, kimliği belirsiz 4 kişi araçla gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği Liyadin, Ferhat ve Ümit İnanç yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'ARAÇ, AKRABALARINA AİT' İDDİASI

Yaralılar ile görgü tanıklarının ifadelerinde; araçtaki kişileri görmediklerini söylediği, ancak aracın 2 ay önce çocuk kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalarına ait olduğunu belirttikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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