Oto lastik tamircisine işyerinde silahlı saldırı!

Edirne'de oto lastik tamir tamiri yapan Mustafa Kara, işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:03
Oto lastik tamircisine işyerinde silahlı saldırı!
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Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde Mustafa Kara'nın işyerinin önüne aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup geldi. İddiaya göre bu kişiler, işyerinin önünden Kara’ya tüfekle 4 el ateş edip kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına alındı.

Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Polis, şüphelileri, saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra Menzilahir Mahallesi'nde bir araçta yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. 


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