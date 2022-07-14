Oto lastik tamircisine işyerinde silahlı saldırı!

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:03

Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde Mustafa Kara'nın işyerinin önüne aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup geldi. İddiaya göre bu kişiler, işyerinin önünden Kara’ya tüfekle 4 el ateş edip kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına alındı.

Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, şüphelileri, saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra Menzilahir Mahallesi'nde bir araçta yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.