Otomobilini park ederken bıçaklı saldırıya uğradı!
Adana’da sokakta otomobilini park ederken Hacı Mehmet S.’nin (70) bıçaklı saldırısına uğrayan Yunus P. (32), yaralandı.
Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde, önceki gün akrabalarını ziyarete giden Yunus P., eşi ve çocuğunu indirdikten sonra otomobilini park etmeye çalışırken aynı sokakta oturan Hacı Mehmet S.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
ENGELLEMEYE ÇALIŞIRKEN ELİ DE KESİLDİ
Boynuna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Yunus P.’nin, saldırıyı engellemeye çalışırken eli de kesildi. Saldırganın elinden kurtulan Yunus P., yakınlarına sığındı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus P., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus P.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Hacı Mehmet S., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Hacı Mehmet S.’nin zaman zaman sokağı kullanan sürücülere küfrettiği, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenlere ve sokakta oynayan çocuklara saksı attığı öne sürüldü.
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