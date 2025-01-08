Bursa'da sokak ortasında dehşet: Yürürken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı!

Bursa'da, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Milaz M. yaralandı.

Bursa'da sokak ortasında dehşet: Yürürken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 07:05

Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında Milaz M., sokakta yürüdüğü sırada 3 kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlar Milaz M.'nin sağ bacağı ile sol koluna isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Milaz M., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Bursa

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