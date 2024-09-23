Bursa'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk öldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına düşen Faruk Melle (2) hayatını kaybetti.

Bursa'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Faruk öldü
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DHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:23

Karacabey ilçesi Hotanlı Mahallesi’nde, Adana’dan Karacabey’e mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin bebekleri Faruk Melle, kaldıkları evin önünde kardeşleri ile oyun oynarken yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki sulama kanalına düştü.

Diğer çocuklarının haber verdiği anne İ.M. oğlunu sulama kanalından çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Bursa

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