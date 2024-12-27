Bursa'da şüpheli kadın ölümü: 4. kattan düştü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iddiaya göre cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
İhsaniye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin camlarını silen N.K. (53), iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü.
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Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Bursa
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