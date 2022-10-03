Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 0. katından -2. katına düşen kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:20
Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
Abone Ol google-news

İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı.

Güvenlik görevlileri yurttaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Bildirilmesi üzerine adliyeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Öte yandan görevliler intihar etmeye çalışan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

-2. KATA DÜŞTÜ

Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldı. Önlem alındığını gören kişi, kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler, kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı.

-2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kişinin neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılmadı.


İstanbul Adliyesi intihar İntihar girişimi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler