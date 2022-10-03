Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 0. katından -2. katına düşen kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı.
Güvenlik görevlileri yurttaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Bildirilmesi üzerine adliyeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Öte yandan görevliler intihar etmeye çalışan kişiyi ikna etmeye çalıştı.
-2. KATA DÜŞTÜ
Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldı. Önlem alındığını gören kişi, kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler, kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı.
-2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kişinin neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılmadı.
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