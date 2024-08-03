Bursa'da şüpheli ölüm: Hava almak için çıktığı camdan düştü

Bursa’da hava almak için cama çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip 4. kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 86 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:22
Bursa'da şüpheli ölüm: Hava almak için çıktığı camdan düştü
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Merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. Kattaki evinin camına çıktı. Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü.

KURTARILAMADI

Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekipleri'ni aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.


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