Bursa'da şüpheli ölüm: Hava almak için çıktığı camdan düştü

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:22

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:24

Merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. Kattaki evinin camına çıktı. Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü.

KURTARILAMADI

Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekipleri'ni aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.