Bursa'da şüpheli ölüm... Soruşturma başlatıldı!

Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile birlikte kaldığı evde hareketsiz halde bulunan 21 yaşındaki Mustafa Can A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:27
Bursa'da şüpheli ölüm... Soruşturma başlatıldı!
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2. Sokak’taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi.

İddiaya göre; Mustafa Can A. (21), arkadaşları ile birlikte aynı evde kalıyordu. Gece odasına çekilen Mustafa Can A., sabah arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Ev arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa Can A., daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Can A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İFADEYE ALINDI

Olay sonrasında Mustafa Can A.’nın evde oldukları belirlenen 2 arkadaşı polis tarafından ifadeye alındı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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