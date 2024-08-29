Bursa'da şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı: Babasını darbederek öldürdü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada 27 yaşındaki Ufuk A., babasını darbederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 08:22
Bursa'da şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı: Babasını darbederek öldürdü!
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Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı (51) yerde hareketsiz halde yatarken gördü.

Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.'yı (27) sorgulamak için karakola götürdü.

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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