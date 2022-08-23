Bursa'da taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
Bursa'da su kayağı yapılan Sukaypark'ta kadınların fotoğrafını çeken 2 kişi, taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Darp edilen kişiler ve eşi fotoğraflanan kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark tesislerinde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı. Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü.
Taraflar birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi.
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