Bursa'da TIR devrildi; kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Orhangazi-İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü. Ölü tavuklar, başka TIR'a yüklenerek yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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