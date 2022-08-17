Bursa'da TIR devrildi; kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü.

DHA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:41
Bursa'da TIR devrildi; kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü
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Kaza, saat 05.00 sıralarında, Orhangazi-İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü. Ölü tavuklar, başka TIR'a yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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