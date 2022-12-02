Bursa'da uçak kazası! Son görüntüsü ortaya çıktı...
Bursa'da ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 1 Aralık Perşembe saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.
İş insanı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı olduğu öğrenilen yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.
İşte o kareler...
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