Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
Bursa’da geçtiğimiz hafta pazar günü çöple dolu bir evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada baygın halde bulunan C. M. A. adlı 9 yaşındaki çocuğun sağlık durumuna ilişkin doktorlarından yeni açıklama geldi.
Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören C. M. A'nın sağlık durumuna ilişkin, "Yakın bir takiple psikiyatrik tedavisi de devam ediyor. Buraya geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Kan elektrolitlerinde bozukluklar ve ciddi kas kaybı vardı. Onlarla ilgili olumlu yönlerde düzelmeler var. Şu anda elektrolit bozukluğu yok, kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var. Artık desteksiz olarak tek başına, kısa süreli mesafeler de olsa yürümeye başladı. Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Şu an her şey yolunda gidiyor" dedi.
Hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik açıdan tedavi sürecinin sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Çete, "Elektrolit dediğimiz aslında sodyum, fosfat, kalsiyum gibi minareller. Beslenme bozukluğu olan çocuklarda bu elektrolit anormallikleri sık görüyoruz. Geldiğinde hem fosfatında hem de kalsiyumunda ciddi sorunlar vardı. Bunlar hepsi normal düzeye ulaştı" diye konuştu.
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