Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin eski eşi konuştu

"DÜNYANIN EN MUTLU ÇOCUĞU OLABİLİRDİ"

Bugüne kadar hep kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirten Baba, "İstanbul'da yaşıyorum. Maddi anlamda sıkıntım yok. Kızımı özel okullarda okuturduk. Fakir bir aile değiliz. Halimiz vaktimiz yerinde ailemiz çok geniş. Çocuk bize gelse dünyanın en mutlu evladı olurdu. Fakat bunu engellediler"

"Kızım güzelliklerden yoksun bırakıldı. Kızım yazlığıma gelip bir gün bile tatil yapmadı. Oysa benim kızım dünyanın en mutlu çocukluğunu yaşayabilirdi. Eski eşim kaçırdı. Onu sadece okul fotoğrafından görebildim. Derslerini sistemden takip ettiğimde başarılı bir öğrenci olduğunu gördüm ve gurur duydum" sözlerini kullandı.